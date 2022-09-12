12 сентября 2022, 11:45

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея приняла новую доктрину, согласно которой за страной закрепляется право наносить превентивный ядерный удар.



"КНДР закрепляет за собой право нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны для государства или её лидера Ким Чен Ына неизбежной", - заявили на местном телевидении после выступления Ким Чен Ына.

