26 сентября 2022, 11:45

У Конгресі США зростає кількість противників допомоги Україні на тлі виборів

У Конгресі США зростає кількість противників допомоги Україні на тлі виборів – WSJ



Серед республіканців все частіше звучать заяви, що гроші, які виділяються нашій країні, краще витратити на боротьбу з Китаєм і вирішення внутрішніх проблем.

