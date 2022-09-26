У Конгресі США зростає кількість противників допомоги Україні на тлі виборів – WSJ
Серед республіканців все частіше звучать заяви, що гроші, які виділяються нашій країні, краще витратити на боротьбу з Китаєм і вирішення внутрішніх проблем.
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