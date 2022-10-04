Этапы создания мобильных приложений

4 октября 2022, 20:15

Создание мобильных приложений подразумевает разработку программного обеспечения для смартфонов и планшетов. Чаще всего оно создается для работы под операционными системами iOS и Android, реже — для Windows Mobile и других ОС. Главное преимущество создания мобильных приложений https://brander.ua/ заключается в том, что они могут работать автономно, без доступа к интернету. Веб-сайты и веб-приложения работают, только когда есть подключение к сети.

Создание мобильных приложений можно условно разделить на такие этапы:

1. Оценка идеи, рыночные исследования и составление ТЗ. Обычно заказчик приходит к исполнителю с сырой идеи, и может изложить только в общих чертах, какое приложение ему нужно. Проводятся маркетинговые исследования, чтобы определить, есть ли среди ЦА запрос на такое приложение. При необходимости в изначальный план вносятся корректировки, составляется ТЗ.2. Разработка дизайна. Работа над UI и UX при создании мобильной программы происходит параллельно. Прорисовываются экраны, состояния элементов, изначальный прототип наполняется деталями. Заказчику дадут возможность оценить незавершенный дизайн еще на стадии разработки.3. Программирование — наиболее сложный и затратный по времени этап создания мобильного приложения. С помощью кода реализуется взаимодействие между интерфейсом программы и конечным пользователем. В результате кнопки, ссылки, формы для заполнения и другие элементы должны стать интерактивными.4. Тестирование, публикация и техническая поддержка. Тестировщик будет искать баги и проверять, насколько интерфейс программы удобный с точки зрения пользователя. Если все в порядке, ее опубликуют в Google Play или App Store. Но и на этом работа не завершится, потому что программа будет нуждаться в обновлениях и исправлениях багов уже после релиза.

Можно ли ускорить создание мобильного приложения?

Да, в теории можно. Однако ускоренное создание мобильного приложения может привести к тому, что в нем будет множество багов и недоработок. Каждый этап разработки важен, поэтому на него выделяется определенное количество времени и средств. Если торопить дизайнера, он не успеет прорисовать качественный интерфейс. Если торопить программиста, он наделает множество ошибок в процессе написания кода. То же самое можно сказать про любого специалиста, который будет задействован в разработке. Даже тестировщика нельзя торопить, потому что он должен успеть все проверить.