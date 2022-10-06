Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

В пакете:
— Запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства;
— Запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли;
— Санкции против лиц, причастным к референдумам и оборонной промышленности.
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