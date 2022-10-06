6 октября 2022, 12:45

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

В пакете:



— Запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства;



— Запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли;



— Санкции против лиц, причастным к референдумам и оборонной промышленности.

