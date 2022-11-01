1 ноября 2022, 13:15

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень від держави та міжнародних організацій українцям, які постраждали від повномасштабної війни.



Укрпошта стала ключовим провайдером надання грошової допомоги від держави, а також міжнародних організацій та благодійних фондів для внутрішньо переміщених осіб та людей, що проживають на деокупованих територіях. Загалом, враховуючи виплати пенсій, з початку повномасштабної війни поштовий оператор забезпечив виплату понад 2 млрд грн фінансової допомоги, з них:



· 544 млн грн. – виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам



· Понад 63 млн грн. – державні разові виплати пасажирам евакуаційних потягів



· майже 590 млн грн. – виплати внутрішньо переміщеним особам від УВКБ ООН



· понад 466 млн грн. – виплати від Міжнародної організації з питань міграції найбільш вразливим групам внутрішньо переміщених осіб. Майже 5 млн. грн з яких було виплачено на деокупованих територіях



· майже 38,2 млн грн. – виплати українцям на деокупованих територіях від Товариства Червоного Хреста



· майже 200 млн грн. – виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій та фондів



«Укрпошта наразі єдина структура, яка за рахунок пересувних відділень має можливість однією з перших дістатися деокупованих районів, щоб там видати пенсії та соціальні виплати місцевому населенню. Можливість привозити на деокуповані території саме готівку – вкрай важлива і необхідна, адже банківські установи там не працюють і Укрпошта – єдиний провайдер фінансових послуг не лише в селах, але і у звільнених містах. Досвід Укрпошти з видачі пенсій та довіра держави, яка також обирає Укрпошту для видачі фінансової допомоги на Харківщині, Донеччині та Херсонщині, - це ті критерії, за якими провідні світові благодійні фонди все частіше обирають нас, як стратегічного партнера для своїх проектів з фінансової підтримки населення, що постраждало внаслідок війни», – прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.



За рахунок багаторічного досвіду видачі готівкою пенсій, соціальних виплат, широкої мережі стаціонарних та пересувних відділень, що покриває усі без винятку населені пункти України, змоги однією з перших діставатися деокупованих районів, провідні благодійні фонди та організації обрали Укрпошту стратегічним партнером для виплати фінансової допомоги українцям, що постраждали від війни. Поштовий оператор забезпечує різні формати грошових виплат: видачу готівки у відділенні, адресну доставку, миттєві перекази, доставку пересувними відділеннями, виплати коштів пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах. Таким чином, Укрпошта успішно втілює різні напрямки, спрямовані на підтримку та захист українців.



Першим проектом фінансової підтримки населення стала видача разової державної допомоги пасажирам евакуаційних потягів. Це спільний проект Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Укрпошти, що розпочався з травня 2022 року. З того часу видано понад 63 млн. грн допомоги від держави для майже 27 тис. внутрішньо переміщених осіб.



Далі Укрпошта розпочала співпрацю з УВКБ ООН. Спільно було запущено масштабну фінансову програму строком на три місяці, щоб внутрішньо переміщені українці, які постраждали через російську агресію, завдяки виплатам могли задовільнити базові потреби. З моменту запуску програми, Укрпошта видала понад 65,5 тисяч переказів на суму майже 590 мільйонів гривень. Перерахунок коштів відбувався через терміновий поштовий переказ, що дозволило українцям отримати гроші вже через 15 хвилин після їх надходження.



З березня Укрпошта в співпраці з Міжнародною організацією з питань міграції розпочала видачу грошової допомоги соціально вразливим категоріям осіб, а з вересня – також усім українцям, що проживають на звільнених від окупації територіях. З початку запуску програми через відділення АТ «Укрпошта» здійснено виплат на майже 466 млн грн, з яких 5 млн грн для мешканців деокупованих міст і сіл.



Зі звільненням окупованих територій Харківщини, Донеччини та Херсонщини постала необхідність у підтримці українців, які жили в окупації. І оскільки Укрпошта – чи не єдина компанія, яка завдяки пересувним відділенням та тісній співпраці з ОВА може забезпечити доставку і видачу готівки в деокуповані міста і села, благодійні організації звернулися до поштового оператора зі спільними проектами. Починаючи з вересня, Товариство Червоного Хреста в Україні тісно співпрацює з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям. На сьогодні Укрпошта виплатила майже 38,2 млн грн. фінансової допомоги від цієї організації. Виплати проходять в Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Найбільше виплат – сумарно на понад 28,77 млн грн. – було виплачено в Харківській області.



Зауважимо: Укрпошта також співпрацює з низкою міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів, які працюють над подоланням гуманітарної кризи на деокупованих територіях. У рамках цієї роботи було здійснено понад 20 тисяч переказів на загальну суму виплат майже 200 мільйонів гривень.

