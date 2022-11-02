Київ почав готуватися до ядерного удару: є 425 спеціальних сховищ

2 ноября 2022, 13:15

"Останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Як посадовець, я готуюсь до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально", – повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Питання ядерної безпеки, на жаль, не порушувалося останні 30 років. Але в останні 5 місяців усе змінилося. Тож Кулеба каже, що вимагає від людей, з якими працює, "не підходити до цього формально".425 спеціальних сховищ розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області приблизно тисяча укриттів.