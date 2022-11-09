Деталі іранських безпілотників було виготовлено після вторгнення

9 ноября 2022, 9:15

Представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до росії постачали після 24 лютого.

“Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році”, – розповів Суспільному представник ГУР МО України Василь.Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, говорить Василь. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру. “Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, – розповів представник ГУР МО України.