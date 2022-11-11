11 ноября 2022, 11:15

Google украинизировал приложение, которое воспроизводит голос благодаря глазам

В Google еще несколько лет назад разработали приложение, которое помогает людям с моторными и речевыми нарушениями «говорить» глазами, но только сейчас оно получило украинскую локализацию – то есть возможность говорить по-украински.



Механика приложения Look to Speak (https://www.youtube.com/watch?v=1EvL8VqFHCI) от Google гениально проста и сложна одновременно. Пользователь может сохранить определенные фразы и благодаря движению глаз воспроизвести их голосом.



Конечно, это не полноценное общение, но это возможность для тех, кто потерял способность разговаривать или имеет врожденную проблему.

