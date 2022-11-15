Население Земли официально превысило 8 млрд человек

Об этом сообщают (https://www.unfpa.org/8billion) в ООН.
На инфографике – примерное население каждой страны.
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