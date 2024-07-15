К 2084 году на Земле будет около 10 млрд человек — ООН

15 июля 2024, 15:15

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад "Перспективы мирового населения 2024".

Согласно его данным, к 2100 году население Земли составит чуть меньше 10,2 млрд человек, а своего пика оно достигнет в 2084-м — около 10,3 млрд.Согласно прогнозам, средняя продолжительность жизни к концу 21 века составит 81,7 года: чуть меньше 80 лет для мужчин и почти 84 лет для женщин.Ожидается, что самый высокий естественный рост населения к 2100 году будет ДР Конго, Танзании, Эфиопии и Пакистане. Больше всего население уменьшится в Китае и Индии, однако они все равно останутся двумя самыми населенными странами в мире.В ООН считают, что к 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек.