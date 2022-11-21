21 ноября 2022, 9:15

Інцидент з ракетою не спричинив напруги між Польщею та Україною

В офісі Анджея Дуди заявили, що інцидент з ракетою не спричинив напруги між Польщею та Україною



Представник канцелярії президента зазначив, що Польща не вважає подію на кордоні нападом, а радше нещасним випадком. За його словами, між лідерами країн та їх радникам не було навіть бурхливого обміну думками.

