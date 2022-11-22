Экономичный и надежный лазерный МФУ Huawei PixLab B5

22 ноября 2022, 17:45

Huawei PixLab B5 – высокоэффективный, экономичный и надежный лазерный МФУ, поддерживающий высокоскоростную печать.

Среди особенностей устройства:Скорость односторонней печати составляет 30 страниц в минуту (печать каждой страницы выполняется за 2 секунды).Двусторонняя печать с автоматическим переворачиванием страницы.Поддержка разных режимов проводного и беспроводного подключения к мобильным телефонам, планшетам и ПК (с помощью USB-кабеля, локальной сети, Wi-Fi, точки доступа принтера).Уникальная технология Huawei с низким энергопотреблением обеспечивает бесперебойное соединение беспроводной сети wi-fi.Один картридж F-1500BZ с фотобарабаном X-15000BZ поддерживает печать до 15 000 страниц.Можно по отдельности заменять тонер-картридж и блок фотобарабана.Инновационная выдвижная конструкция тонер-картриджа позволяет заменить его с помощью двух простых действий, не испачкав руки.МФУ Huawei PixLab B5 обеспечивает надежную защиту данных - он поддерживает функцию очистки истории печати. Можно настроить её таким образом, чтобы записи о печати удалялись автоматически, либо удалять остаточную информацию на блоке фотобарабана и данные из памяти принтера вручную.