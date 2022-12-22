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22 декабря 2022, 12:15
Украина стала государством года по версии The Economist
"Нашей страной 2022 года может быть только Украина", - отметил журнал.
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