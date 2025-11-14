10 главных трендов 2026 года по версии The Economist

14 ноября 2025, 10:15

2026 год обещает быть непростым для глобальной политики и экономики.

По версии The Economist, старый миропорядок продолжает разрушаться, а подход администрации Трампа формирует новые сферы влияния, где страны действуют более независимо, заключая локальные сделки в области обороны, торговли и климата.

Конфликтные очаги сохраняют напряжение: ситуация в секторе Газа остаtтся хрупкой, а войны в Украине, в Судане и Мьянме продолжаются. Кроме того, геополитическая конкуренция проявляется в Арктике, на орбите, на морском дне и в киберпространстве.Для Европы это становится серьезным испытанием: старому континенту нужно одновременно увеличивать оборонные расходы, поддерживать союз с США, стимулировать экономический рост и балансировать бюджет. Сложная задача усугубляется ростом популярности крайне правых партий и необходимостью оставаться лидером в области свободной торговли и зелёных технологий.Китай в этом контексте видит новые возможности. Замедление роста и внутренние экономические проблемы компенсируются расширением влияния на глобальном Юге и тактическими сделками с США, особенно в торговле.Мировая экономика остается под давлением: тарифы Трампа сдерживают рост, а риск кризиса на рынке облигаций усиливается. Большую роль сыграет и руководство Федеральной резервной системы США, смена которого может спровоцировать волатильность на финансовых рынках.Отдельное внимание вызывает искусственный интеллект. Инвестиции в инфраструктуру и технологии ИИ растут, однако экономические последствия могут быть серьезными. Особенно остро стоит вопрос влияния ИИ на рынок труда и рабочие места выпускников вузов.2026 год, по мнению The Economist, станет годом, когда старые правила дрейфуют, новые геополитические альянсы формируются, а технологии и экономика продолжают испытывать мир на прочность.