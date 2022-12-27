27 декабря 2022, 11:15

 Україна переможе РФ у війні технологій, – Михайло Федоров

За словами глави Мінцифри, ворог готувався до повномасштабної війни 20 років, тоді як Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.


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