 Україна переможе РФ у війні технологій, – Михайло Федоров

За словами глави Мінцифри, ворог готувався до повномасштабної війни 20 років, тоді як Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.
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