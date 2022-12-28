6 факторов, формирующих зимнюю войну – WSJ

Следующие несколько месяцев дадут критически важные сведения, сможет ли москва остановить набранный украинскими войсками импульс. Как пишет The Wall Street Journal, есть 6 важных факторов, которые повлияют на траекторию войны в первые месяцы 2023 года.
1. Погода. Пока длится "сезон грязи" на большей части линии фронта темп конфликта замедлился. Замерзшая земля даст преимущество Украине: ее солдаты лучше подготовлены и теплее одеты.
А российские бомбардировки критической инфраструктуры не приведут к успеху на поле боя. "российский путь к победе через подрыв морального духа украинского населения кажется маловероятным, и уж точно не в ближайшем будущем", — уверены американские журналисты.
2. Бахмут, захват которого для россиян имеет не стратегическое, а психологическое значение. Кроме того, это политически важно для трех ключевых игроков в москве: путина, пригожина и суровикина.
Пока же все попытки россиян завоевать непокорный город оказывались безуспешными: украинские защитники не сдают Бахмут.
3. Украинские наступления. После осенних успехов Украина сохранит стратегическую инициативу в войне и захочет продолжить наступление зимой.
По мнению военных аналитиков, для этого есть два очевидных направления: на линию между Сватово и Кременной в Луганской области, к которой примыкает важная трасса Р-66 и на Мелитополь и Бердянск. Достижение этой цели отрезало бы ключевые линии снабжения и связи между россией и Крымом.
4. российская оборона. Готовясь к притоку резервистов, оккупанты вырыли траншеи для защиты больших участков фронта и за его пределами. Однако им не скрыться от украинских защитников: из-за опавшей листвы они будут видеть, где окопались русские.
Как полагают военные аналитики, цель россии, за исключением Бахмута и нескольких других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть. Или, как сказал, британский профессор Майкл Кларк, россия, похоже, "надеется на то, что что-то произойдет". Например, ослабнет поддержка Запада. Вот и выжидает.
5. российские наступления. Западные аналитики скептически оценивают его перспективы: вряд ли резервистам удастся добиться того, чего раньше не удалось более боеспособным войскам. А заявления Киева о рисках российского наступления, в том числе со стороны беларуси, по их мнению, направлены на то, чтобы рассеять самоуспокоение по поводу некомпетентности россиян и добиться больших поставок оружия и боеприпасов.
6. События за пределами Украины. Вопреки российским ожиданиям, Запад не устал поддерживать нашу страну даже тогда, когда экономика ослабела под тяжестью высоких цен на энергоносители.
Визит Зеленского в США показал, что и Америка продолжает помогать украинским защитникам и уже готовит поставки системы ПВО Patriot.
И даже если отдельные мировые лидеры сохраняют риторику мирных переговоров, до них еще далеко.
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