Кабмін планує дозволити виїзд за кордон заброньованим від мобілізації чоловікам

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко інтерв'ю Forbes.
"У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", – підкреслила вона і додала, що фінальне рішення ухвалюватиме Міністерство оборони та Генеральний штаб.
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