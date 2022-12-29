29 декабря 2022, 12:15

Кабмін планує дозволити виїзд за кордон заброньованим від мобілізації чоловікам

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко інтерв'ю Forbes.



"У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", – підкреслила вона і додала, що фінальне рішення ухвалюватиме Міністерство оборони та Генеральний штаб.

