Как рассказал Сергей Коваленко, сейчас украинская столица имеет только 60% от необходимых объемов электроэнергии. Из них 40% идет на критическую инфраструктуру, а остаток распределяется между бытовыми потребителями.
На ухудшение ситуации влияет морозная погода и плановый ремонт некоторых генерационных объектов.
12 января 2023, 11:15
В Киеве сложная ситуация с электроснабжением — гендиректор Yasno
Как рассказал Сергей Коваленко, сейчас украинская столица имеет только 60% от необходимых объемов электроэнергии. Из них 40% идет на критическую инфраструктуру, а остаток распределяется между бытовыми потребителями.
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