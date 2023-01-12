В Киеве сложная ситуация с электроснабжением — гендиректор Yasno

12 января 2023, 11:15

Как рассказал Сергей Коваленко, сейчас украинская столица имеет только 60% от необходимых объемов электроэнергии. Из них 40% идет на критическую инфраструктуру, а остаток распределяется между бытовыми потребителями.



На ухудшение ситуации влияет морозная погода и плановый ремонт некоторых генерационных объектов.