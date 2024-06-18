Зимой украинцам могут давать свет по 6-7 часов в день - гендиректор Yasno

18 июня 2024, 10:15

"Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом", - сказал гендиректор Yasno.