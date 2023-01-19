У Рівному встановили п'ять тривожник кнопок термінового виклику поліції

вул. Соборна, 192-б;
вул. Грушевського, 2-К;
вул. Київська, 67-А;
вул. Соборна, 17;
вул. Київська, 108-б.
Місце марковане характерною наліпкою з надписом «Терміновий виклик поліції». Після натиснення кнопки, поліцейські охорони мають швидко прибути на місце.
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