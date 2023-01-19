19 января 2023, 16:45

У Рівному встановили п'ять тривожник кнопок термінового виклику поліції

вул. Соборна, 192-б;

вул. Грушевського, 2-К;

вул. Київська, 67-А;

вул. Соборна, 17;

вул. Київська, 108-б.



Місце марковане характерною наліпкою з надписом «Терміновий виклик поліції». Після натиснення кнопки, поліцейські охорони мають швидко прибути на місце.

