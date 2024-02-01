У Фінляндії поліція забороняє збирати кошти на ЗСУ, - Iltalehti

Підтримка збройних сил України інтерпретується як «військова діяльність» та, на думку фінської поліції, «не відповідає суспільним інтересам» країни.
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