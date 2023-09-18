США і Данія проведуть спільні навчання з використання ракет SM-6 у Балтиці

18 сентября 2023, 9:15

ВМС США спільно з збройними силами Данії проведуть передові навчання з захисту конвоїв з використанням найсучаснішої модульної ракетної установки SM-6, які розпочнуться 18 вересня поблизу острова Борнхольм.

Ракетна установка здатна перехоплювати повітряні загрози, включаючи балістичні ракети на кінцевій фазі польоту. Конструкція ракети подвійного призначення забезпечує точне ураження як стаціонарних наземних цілей, так і динамічних морських.«Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника в забезпеченні регіональної стабільності. Ці навчання ще більше зміцнюють міцне оборонне партнерство між США і Данією, підкреслюючи нашу спільну відданість спільним цілям безпеки і спільним оборонним зусиллям», - йдеться у повідомленні 6-ого флоту США.Останнім часом військова активність США в європейському регіоні помітно зросла, зокрема, цікавим є відпрацювання сценарію нападу на одну з країн альянсу НАТО, про який ми писали раніше, а також анонс наймасштабніших маневрів з часів Холодної війни.