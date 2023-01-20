Когда "все идет по плану": ЗПРК "Панцырь-1С" заметили на крыше минобороны РФ

20 января 2023, 13:15

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Ранее такую же технику разместили на крыше здания всего в паре километров.

В местных пабликах уже началась истерика."То, что российская территория вообще никак не охраняется системами ПВО, стало понятно после успешных атак стратегических аэродромов. На каждую высотку по Панцирю не поставишь. Но теперь об этом нет смысла горевать, раз все идет по плану, значит, именно это всё и было предусмотрено еще 11 месяцев назад", - пишет один из российских блогеров.Ранее в телеграм-каналах также появились фотографии комплексов ЗРК С-400 возле нацпарка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской академии.