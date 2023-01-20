Эстония запускает приложение mRiik на базе "Дії"

Украина в 2023 году делится кодом и дизайном приложения для страны ЕС. MRiik уже тестируется, его запуск запланирован на средину этого года, а Европа стала на шаг ближе к уровню украинской (!) диджитализации.
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