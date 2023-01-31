31 января 2023, 15:45

Литва збирає 5 мільйонів євро на радари для української ППО

Про збір оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас.



До компанії, яку назвали "RADAROM!" беруть участь 4 великі громадські організації — "Blue/Yellow", "Laisves TV", "1K fondas" та "Stiprus kartu". Також до збору доєднався суспільний мовник LRT.



За перші 6 годин вже зібрали понад півмільйона євро.

