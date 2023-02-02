Россия и Китай "сближаются" и представляют угрозу для Европы

2 февраля 2023, 10:45

"Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, бросает вызов и союзникам по НАТО. Безопасность не региональная, а глобальная", — цитирует Генсека НАТО The Guardian.