Россия и Китай "сближаются" и представляют угрозу для Европы

"Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, бросает вызов и союзникам по НАТО. Безопасность не региональная, а глобальная", — цитирует Генсека НАТО The Guardian.
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