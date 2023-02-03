3 февраля 2023, 12:15

Кияни зможуть швидше повернути евакуйоване авто

Тепер у Київ Цифровий можна шерити документи через Дію. Чергова класна інтеграція.



Раніше повернути авто займало немало часу та енергії. Зараз — шерите документи через Дію, миттєво отримуєте QR-код та забираєте машину зі штрафмайданчика. На відео — детальна інструкція.

