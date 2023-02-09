Чи будуть вимикати світло навесні: що кажуть у Міненерго

9 февраля 2023, 14:45

Навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління, однак, чи будуть діяти графіки відключень, це залежатиме від дій РФ.



Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі у середу, 8 лютого.



Очільник Міненерго пояснив, що у теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й менші ризики щодо відключень світла. Також він додав, що навесні буде легше та швидше відновлювати пошкоджені об'єкти, що вплине на зростання генерації у системі.

"На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання", – сказав Галущенко.



Відповідаючи на питання про прогнози, коли не будуть запроваджуватися віялові відкдючення, Галущенко сказав: "Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі".