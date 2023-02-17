Землетрясение в Турции возродило споры и обострило опасения о строительстве АЭС

17 февраля 2023, 12:45

Вероятность землетрясения силой 9 баллов вблизи реактора Аккую составляет примерно раз в 10.000 лет.

Лицензия на строительство АЭС Аккую была предоставлена соответствующими органами Турции в 1976 г. после 8 лет сейсмических исследований.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. проект был заморожен. Строительство первого реактора началось в 2018 г.



Аккую находится в зоне землетрясений пятой степени, т.е. считается самым безопасным регионом;



С связи с тем, что ядерные объекты строятся из сильно армированного бетона, рассчитанного на сильное землетрясение не планируется проводить переоценку проекта, - заявил представитель министерства энергетики Турции.

