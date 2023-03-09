Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии

9 марта 2023, 8:45

Об этом говорится в совместном заявлении правящей «Грузинской мечты», инициатора законопроекта, общественного движения «Сила народа», и парламентского большинства.

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», – говорится в сообщении.



Тем не менее власти позже намерены начать встречи с населением и довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.