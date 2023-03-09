Судьбоносный год для ядерной программы Ирана - Bloomberg

9 марта 2023, 10:45

Одно из крупнейших американских информагентств Bloomberg отмечает, что на фактическое создание атомной бомбы у Ирана уйдет еще несколько месяцев.

В то же время, у Байдена нет хороших дипломатических возможностей для сдерживания иранского режима. Издание подчеркивает, что последнее, чего хочет Байден - это еще одна война США на Ближнем Востоке, поэтому он рассматривает американский удар по ядерным объектам Ирана как крайнее средство.

Более вероятно, что США и Израиль усилят давление без войны, чтобы заставить Иран остановить свою ядерную программу. Bloomberg также отмечает, что несколько американских президентов пытались остановить ядерные амбиции Ирана, избегая войны, и, возможно, в этом году одна из этих целей будет достигнута.