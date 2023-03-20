Простые правила как защитить свою платёжную карту от мошенников

20 марта 2023, 8:45

Не держите PIN-код карты вместе с картой.

Не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платёжной карты. Даже если человек представляется сотрудником банка.Регулярно меняйте PIN-код карты.Установите суточный лимит на снятие наличных с платёжной карты.Подсоедините услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счёту.Не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка.Избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов.В случае потери карты немедленно звоните в банк для её блокировки.