Простые правила как защитить свою платёжную карту от мошенников

Не держите PIN-код карты вместе с картой.
Не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платёжной карты. Даже если человек представляется сотрудником банка.
Регулярно меняйте PIN-код карты.
Установите суточный лимит на снятие наличных с платёжной карты.
Подсоедините услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счёту.
Не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка.
Избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов.
В случае потери карты немедленно звоните в банк для её блокировки.