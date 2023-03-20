20 марта 2023, 8:45

Простые правила как защитить свою платёжную карту от мошенников

Не держите PIN-код карты вместе с картой.

Не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платёжной карты. Даже если человек представляется сотрудником банка.

Регулярно меняйте PIN-код карты.

Установите суточный лимит на снятие наличных с платёжной карты.

Подсоедините услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счёту.

Не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка.

Избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов.

В случае потери карты немедленно звоните в банк для её блокировки.
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