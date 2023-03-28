Telegram может получить встроенную версию ChatGPT-4

28 марта 2023, 9:45

Утверждается, что данное обновление будет доступно только для подписчиков премиум-версии приложения, в то время как обычные пользователи не смогут воспользоваться данной функцией.

На данный момент нет никакой информации о том, какие именно возможности будет предоставлять новый чат-бот.Отметим, что пользователь adurovleaks подтвердил эту информацию в своем канале и предоставил скриншот анонса функции, который, как предполагается, был замечен в тестовой версии Telegram. Судя по этим данным, ChatGPT-4 будет представлен в виде официального бота.