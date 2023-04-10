США направят в Украину 10 экспериментальных комплексов антиБПЛА

10 апреля 2023, 10:15

В новый пакет помощи размером $2,6 млрд вошли мобильные системы класса С-UAS.



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Новые комплексы способны эффективно уничтожать иранские дроны Shahed-136 и китайские DJI. Также они могут перехватывать управление БПЛА и приземлять их.

Результаты тестов

Испытания нового комплекса провела американская компания SAIC. Заявленная цель − уничтожение дронов III класса (вес более 25 кг, Shahed-136 весит около 200 кг). В ходе учебных стрельб были поражены 100% целей.



Вооружение

Компания-подрядчик оснастила комплекс британскими ракетами с лазерным наведением APKWS и пулеметной установкой M240. Монтируется система на бронеавтомобилях.



Возможности

Комплекс оснащен новой системой РЭБ, которая может или подвести вражеский дрон под пулеметный огонь или приземлить его. Комплекс эффективен против любых дронов, которые не используют расширенное шифрование.



Дальность действия

В ходе испытаний система обнаружила БПЛА на расстоянии почти в 10 км и сбила его на расстоянии 4,8 км. Это значительно превышает требования военных, которые заложили в параметры эффективную дальность в районе 2 км.



Военная экономика

Грег Фортиер, вице-президент SAIC заявил, что антидроновая ракета стоит менее $30 000 и это гораздо дешевле тех зенитных ракет, которые сейчас использует Украина. При этом цена Shahed-136 около $20 000.



Цель поставки экспериментального оружия точно выразил один из чиновников Пентагона: «Мы хотим помочь Украине продвинуться в ходе контрнаступления и помочь удержать позиции».