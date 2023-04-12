Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій

12 апреля 2023, 10:15

Зазначимо, що Євроконтроль спрогнозував, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

Проте в "Украерорусі" зазначили, що організація двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах та в цілому по Європейському регіону.



Євроконтроль не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Після появи нових об’єктивних факторів, як завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз оновлять з використанням нових даних.



До того ж, попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією РФ, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.