Первая утечка из Пентагона произошла через 48 часов после вторжения РФ в Украину

24 апреля 2023, 18:45

Расследование журналистов показало, что задержанный американский военный Джек Тейшейра, вероятно, поначалу "сливал" секретную информацию в гораздо большую чат-группу платформы Discord (около 600 участников).

В статье сказано, что первые сообщения пользователя, которым, скорее всего был Тейшейра, появились в сети менее чем через 48 часов после нападения России на Украину. Позже аноним, утверждавший, что служит в ВВС США, "прогнозировал" уход российских войск от Киева на два дня раньше, чем это фактически произошло.В "слитых" документах того периода содержались подробности о российских и украинских потерях, информация о действиях российских спецслужб и данные о помощи, оказываемой Украине.