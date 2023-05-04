Київстар додав нові функції платформі ADWISOR

4 мая 2023, 12:45

Для бізнес-компаній залишається актуальною проблемою відновлення клієнтської бази, яка скоротилася внаслідок подій воєнного часу.

З огляду на цю потребу, Київстар розширив функціонал інтелектуальної платформи для самостійних розсилок ADWISOR, додавши можливість проведення промо-кампаній в реальному часі.



Нова послуга "Розсилка за подіями", що відбувається за обраною геолокацією, дозволяє в реальному часі автоматично відправляти промо-розсилки потенційним споживачам в разі настання певної події – тригера. Наприклад, коли клієнт опиняється у певному радіусі від вашої торгової точки/магазину/тощо. Запустити таку тригерну SMS-кампанію з платформи ADWISOR дуже просто: необхідно на карті зазначити потрібну територію, сформувати групи отримувачів, налаштувати для них подію та відправити розсилку.

"Ми розуміємо, наскільки складно зараз бізнесу залучати до себе нових покупців, – коментує Костянтин Вечір, В2В-директор Київстар. – І тому радимо використовувати можливості, які дають сервіси на основі Big Data – як сучасний маркетинговий інструмент, що дозволяє робити комунікацію з потенційними клієнтами швидкою, персоналізованою і направленою саме на тих, хто найбільше готовий на неї відгукнутися. Ба більше, так можна суттєво заощаджувати рекламні бюджети, оскільки промо-кампанії охоплюють аудиторію вибірково за обраними вами параметрами, а не "килимовим покриттям", коли кількість нецільових контактів дуже висока".

Нагадаємо, що користувачам платформи ADWISOR раніше були доступні два типи розсилок:

• Розсилка промо-повідомлень на власну базу контактів.

• Таргетовані SMS-розсилки для пошуку нової цільової аудиторії. Для таких промо-кампаній аудиторія обирається за допомогою Big Data-фільтрів, серед яких можуть бути вік, стать, вподобання тощо — загалом понад 40 різних параметрів, а також із можливим визначенням певної території для розсилки.

Із додаванням послуги "Розсилки за подіями", яку можна відправляти отримувачам на певній території, відтепер бізнес-клієнти Київстар зможуть робити також персоналізовану пропозицію потенційній аудиторії саме в той момент, коли є найбільша вірогідність реагування на неї. Такий сервіс може стати в нагоді роздрібним точкам продажу, медичним лабораторіям і клінікам, харчовим закладам, салонам краси, спортивним залам та іншим компаніям.

Загальний функціонал платформи дозволяє користувачам для всіх типів розсилок самостійно встановлювати бажаний бюджет промо-кампанії, формувати і додавати до тексту коротке посилання на свій сайт, налаштовувати дату і час відправки повідомлень, регулювати швидкість їхньої відправки, отримувати статистику щодо проведених розсилок тощо.



Щоб оцінити більшість можливостей, для деяких типів розсилок відкритий 30-денний безкоштовний тестовий доступ. Дізнатися більше про ADWISOR та замовити послугу "Розсилка за подіями" можна після реєстрації на платформі.