В чем нейросеть BARD от Google превосходит ChatGPT

18 мая 2023, 9:45

В интернете "кипят" дискуссии по поводу самой продвинутой "нейронки". Ресурс НЗЦФ привел свои аргументы.

Доступ в интернет

Получение информации в режиме реального времени причем бесплатно, ChatGPT похвастаться таким не может.



Плагины

У ChatGPT большинство плагинов в списке ожидания – а у Bard они открыты.



Код

Bard лучше работает с кодом, объясняет "куски" и помогает в процессе написания.



Картинки

Ответы на запросы можно получать с изображениями.



Поиск по фото

Bard может обрабатывать изображения благодаря интеграции с Google Lens.



Экспорт и интеграция

В отличие от ChatGPT, Bard упрощает экспорт и взаимодействие с другими сервисами, например Gmail.



Резюме сайта/статьи

Благодаря доступу в интернет можно получить актуальный конспект сайта только по ссылке.



Несколько черновиков

Может пригодиться тем пользователям, кто фонтанирует идеями.



Голосовые запросы

Особенно актуально для смартфонов. И Bard для них тоже доступен.



SEO-компаньон

Bard может анализировать сайты и помогать с ключевыми словами или оптимизацией.



Остается лишь добавить, что ChatGPT создан для обработки последовательных данных, таких как текст, а задача BARD вести содержательные беседы с пользователями.