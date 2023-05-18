В чем нейросеть BARD от Google превосходит ChatGPT

В интернете "кипят" дискуссии по поводу самой продвинутой "нейронки". Ресурс НЗЦФ привел свои аргументы.
Доступ в интернет
Получение информации в режиме реального времени причем бесплатно, ChatGPT похвастаться таким не может.
Плагины
У ChatGPT большинство плагинов в списке ожидания – а у Bard они открыты.
Код
Bard лучше работает с кодом, объясняет "куски" и помогает в процессе написания.
Картинки
Ответы на запросы можно получать с изображениями.
Поиск по фото
Bard может обрабатывать изображения благодаря интеграции с Google Lens.
Экспорт и интеграция
В отличие от ChatGPT, Bard упрощает экспорт и взаимодействие с другими сервисами, например Gmail.
Резюме сайта/статьи
Благодаря доступу в интернет можно получить актуальный конспект сайта только по ссылке.
Несколько черновиков
Может пригодиться тем пользователям, кто фонтанирует идеями.
Голосовые запросы
Особенно актуально для смартфонов. И Bard для них тоже доступен.
SEO-компаньон
Bard может анализировать сайты и помогать с ключевыми словами или оптимизацией.
Остается лишь добавить, что ChatGPT создан для обработки последовательных данных, таких как текст, а задача BARD вести содержательные беседы с пользователями.