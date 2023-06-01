1 июня 2023, 12:45

Израиль готовится к войне с Ираном на 8 фронтах

Вчера, одновременно с прибытием в Баку президента Израиля, израильская армия начала широкомасштабные двухнедельные учения по подготовке к войне с Ираном и его сателлитами.



Планируется отработать оборонительные и наступательные операции в условиях ведения военных действий одновременно на 8 фронтах: непосредственно против Ирана и его сателлитов в Ираке, Ливане, Сирии, Йемене, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, а также на Красном море.



Особое внимание будет уделено операциям ВВС. Кроме того, будут отработаны действия на случай вторжения на израильскую территорию из Ливана спецподразделений коммандос Radwan военно-политической организации Хизбалла, Maariv.



Radwan провели учения по прорыву границы и захвату израильских населенных пунктов 21 мая, а два дня спустя получили приказ переместить свои опорные пункты в Южном Ливане ближе к границе.

