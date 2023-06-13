13 июня 2023, 11:15

Администрация США предложит расширить состав Совета безопасности ООН

По её планам, до шести стран могут получить статус постоянных членов Совета безопасности, однако без права вето. Эта мера призвана расширить глобальное представительство в главной международной организации.


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