13 июня 2023, 12:45

МИД Китая отрицает поставки бронетехники в Чечню для использования в Украине

Китай отверг причастность к поставкам бронетехники чеченским подразделениям ВС РФ для войны в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг представителя МИД КНР.



Бронетехнику китайского производства заметили на видео, которое опубликовал глава Чечни Кадыров, рассказывая о закупках для спецназа «Ахмат».

