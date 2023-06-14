Как организовать порядок на рабочем столе с помощью мультихаба

14 июня 2023, 10:35

Начиная с 2020-го года, вопрос комфортной работы за компьютером из дома или в офисе стал особенно актуальным. С момента начала пандемии и вплоть до текущего года огромное количество специалистов в разных сферах перешли на постоянную работу из дома или полностью посвятили себя фрилансу. В связи с этим специалисты крупных корпораций провели базовый аудит и дали ряд советов по организации своей работы действующим и начинающим сотрудникам.

Одним из самых неожиданных результатов исследований оказался отчет «о рабочем беспорядке», который, по статистике, снижает производительность сотрудников в сфере IT и бухгалтерии почти на 20%. Аудит показал, что стандартный юсб хаб купить Киев который предлагает по вполне доступной цене, способствует улучшению мозговой деятельности и снижению отвлекающих факторов на рабочем столе.

Для программистов и тестировщиков, которые проводят большую часть своего времени перед экраном монитора, наличие хаба — необходимость, которая позволяет всегда держать максимальное количество важных гаджетов под рукой. Для остальных же это устройство является чем-то новым, что требует более детального изучения устройства и его особенностей.

USB-Hub — многофункциональное устройство, которое позволяет оптимизировать работу с разными носителями информации, выполнить зарядку мобильного, планшета или умной ручки от Apple. Хаб подключается напрямую к ноутбуку или ПК и оставляет в быстром доступе разные разъемы под USB, MicroSD или Type-C коннекторы. Таким образом пользователь получает расширение количества слотов под информационные накопители, для своего ноутбука и возможность держать под рукой, активными, разные устройства.

В зависимости от выбранной модели есть возможность получить быстрый доступ к разным флеш-картам памяти и выполнить зарядку аккумулятора планшета, Apple Pencil или смартфона, без необходимости использования устаревшего Pilot, с USB-разъемами. Адаптеры могут отличаться как по функционалу, так и внешне:

наличие провода-удлинителя, для возможности выноса хаба в удобное место;

количество и тип разъемов для зарядки мобильных гаджетов могут отличаться в разных моделях;

картридер встречается в большинстве Hub, но не является обязательным, поэтому тщательно изучайте доступные разъемы перед покупкой;

версия разъема USB-подключения может быть как высокоскоростной, так и базовой, или комбинировать несколько видов.

Говорить об отличиях устройств можно достаточно много, но все функции и особенности детально описаны на официальной странице Grokholsky. Выбирайте вспомогательные устройства под свой тип задач и увеличивайте свою базовую производительность за счет правильной организации рабочего процесса.