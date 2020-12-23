Самые популярные модели TV 2020-го в “Цитрусе”

23 декабря 2020, 0:58

2020-й стал годом онлайн-развлечений: бесплатная подписка на Netflix, VR-концерты, Zoom вечеринки... Гаджеты, для создания и просмотра контента, актуальны как никогда.

“Цитрус” прекрасно знает, что выбрать правильное устройство — ох, какая непростая задача. Мы хотим рассказать о телевизорах, которые чаще всего выбирали украинцы в уходящем году. Возможно, это поможет вам с выбором нового TV для 2021-го.



Бесспорным хитом продаж среди Android TV остаются телевизоры Xiaomi. В уходящем году их модельный ряд пополнился устройством с диагональю 50 дюймов. На самую популярную модель Xiaomi Mi TV 4S 43" в “Цитрусе” действует специальная цена до 12 января.

Единственное, чего не хватает фанатам бренда - это Netflix (хотя конкуренты успешно используют этот сервис). Xiaomi обещала исправиться с последующими обновлениями.



Очень резко ворвался на рынок и сразу завоевал симпатии украинцев realme TV . Молодой и дерзкий бренд с идеальным соотношением цена/качество представил свои телевизоры с диагоналями 43 и 32 дюйма. Запатентованная компанией новая технология realme Chroma Boost Picture Engine гарантирует отличную цветопередачу. Качество звука — выгодное преимущество телевизоров среди конкурентов, как и, пожалуй, самая низкая цена в сегменте Android TV. А еще, при покупке любого из телевизоров realme, клиенту предоставляется три месяца бесплатной подписки на Sweet.tv.

Как всегда, уверенно на рынке чувствует себя корейский бренд Samsung. Настолько уверенно, что не так давно представил ВЕРТИКАЛЬНЫЙ телевизор! Модель Samsung Sero специально создана для просмотра интернет-контента. Это просто мечта тиктокеров и любителей Instagram. Телевизор идет сразу на подставке, так что передвинуть его в нужное место не составит особого труда. В “Цитрусе” самыми популярными моделями семейства стали Samsung UE43TU7090UXUA

В лидерах продаж также держатся телевизоры LG. Традиционно LG выделяется самым стильным дизайном. На наиболее востребованные модели сейчас действуют скидки до 21%: LG 43" Full HD Smart TV, LG 43" 4K Smart TV, LG 49" 4K Smart TV.