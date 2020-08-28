Panasonic разработал рабочее место-конструктор для удаленной работы

28 августа 2020, 17:45

Высокотехнологичное решение для удаленной работы из дома разработало подразделение японской корпорация Panasonic.

Модульный письменный стол Komoru без особых проблем соберется и разместится в гостиной, обеспечив удобное полуприватное рабочее место площадью около 1 кв.м. для каждого, кто в связи с пандемией был вынужден отказаться от посещения офиса. Особенно это будет актуально для семейных людей с детьми и родственниками, которые невольно отвлекают их от деловых вопросов.

По данным опроса Panasonic, проводившегося в июне 2020 года среди японцев в возрасте от 20 до 69 лет, пандемия COVID19 заставила подавляющее большинство офисных служащих перейти на удаленную работу из дома. При этом, более 70% респондентов хотели бы продолжить дистанционную работу в той или иной форме. А около половины респондентов при этом отметили, что лучшим местом для работы для них стала собственная гостиная.



Чтобы сделать домашний офис более эффективным, дизайнеры Panasonic создали простое в сборке модульное решение Komoru, включающее в себя перегородки высотой около 120 см и письменный стол. Установив ее в углу комнаты, пользователь сможет создать комфортное эргономичное пространство для решения рабочих задач и общения с партнерами и коллегами. Его можно индивидуально «настраивать» и декорировать, закрепляя на специальной перфорированной панели полки для хранения и прочее.

Пространство Komoru выполнено в лаконичном дизайне и спокойной цветовой гамме Заказчикам будут доступны два типа перегородок: цвета натурального дерева, который хорошо вписывается в светлый интерьер гостиной, и актуального светло-серого цвета. Для письменного стола задействован спокойный темный цвет. Благодаря этому Komoru будет хорошо сочетаться с межкомнатными дверями и напольным покрытием.

Ожидаемое начало продаж в Японии - 18 сентября 2020 г.