Азербайджан поддержал Украину топливом и продовольствием

15 июня 2023, 17:45

«Азербайджану пришлось сыграть интересную балансирующую роль, но они были весьма полезны в отношении поддержки Украины топливом и продовольственной помощью. И даже после того, как на прошлой неделе была разрушена плотина (Каховская ГЭС), они отправили новые пакеты помощи.

Они проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую вторжение и подтверждающую территориальную целостность Украины... У Азербайджана есть своя потенциальная роль в качестве источника энергии и противовеса российскому влиянию в регионе». Об этом заявил кандидат на пост посла США в Азербайджане Марк Либби.



В эти минуты в комитете Сената США по международным отношениям проходит слушание по кандидатуре Либби.