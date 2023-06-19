Португальська фірма постачатиме безпілотники Україні через британський фонд

19 июня 2023, 17:45

Справа йде про португальські БпЛА Tekever AR3.

Кілька днів тому британське міністерство оборони опублікувало у своїх соцмережах відео, на якому показало військове обладнання, яке надає Києву Міжнародний фонд для України (IFU).В Міноборони Великої Британії відмовилися називати конкретні назви безпілотників з відео, яке було опубліковане в соцмережах. Проте, за даними видання, це португальський багатоцільовий безпілотний літальний апарат Tekever AR3, розроблений компанією Tekever.Tekever AR3 призначений для забезпечення повітряного спостереження як за суходолом, так і над морем. Залежно від варіанту такі БПЛА мають тривалість польоту від 8 до 16 годин.