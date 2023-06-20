Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден

20 июня 2023, 11:15

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю". Це реально", - сказав він групі донорів у Каліфорнії.