Как подготовиться к возможной аварии на Запорожской АЭС: рекомендации МОЗ

Информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС (!).
Подготовьте аптечку с таким содержимым:
▪️Калия йодид - уменьшает негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу;
▪️Алюминиево-антацидные сорбенты - для ускорения нейтрализации и вывода радионуклидов из организма;
▪️Альгинат натрия - создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка и предотвращает впитывание опасных веществ организмом;
▪️Маска - для уменьшения попадания в организм опасных веществ.