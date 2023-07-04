Как подготовиться к возможной аварии на Запорожской АЭС: рекомендации МОЗ

4 июля 2023, 9:45

Информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС (!).

Подготовьте аптечку с таким содержимым:

▪️Калия йодид - уменьшает негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу;

▪️Алюминиево-антацидные сорбенты - для ускорения нейтрализации и вывода радионуклидов из организма;

▪️Альгинат натрия - создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка и предотвращает впитывание опасных веществ организмом;

▪️Маска - для уменьшения попадания в организм опасных веществ.