Киев мобилизует 3 стартапа для борьбы с иранскими дронами

4 июля 2023, 12:45

Компании DroneUA , Matrix UAV и "Укрспецсистемы" начинают работу над проектированием средств защиты от иранских дронов для Киева. Об этом сообщает негласный рупор французских спецслужб Intelligence Online.

Издание отмечает, что Министерство цифровой трансформации Украины выделило на каждый из этих стартапов бюджет в $1 млн. Они финансируются в рамках программы Brave 1.



Brave 1 - единая координационная платформа, созданная правительством Украины, которая призвана содействовать сотрудничеству местных и зарубежных оборонных компаний. В рамках инициативы налажены контакты между украинскими компаниями и эстонскими Milrem Robotics, Edge Group, французской Thales и турецкой Baykar Technology.