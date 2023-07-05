В Узбекистане нашли редкие монеты, которым около 1500 лет

Во втором по численности населения городе Наманган на востоке Узбекистана обнаружили редкие монеты, которым около 1200 – 1500 лет.
Среди них найдены бактрийские серебряные монеты 475-600 гг. На аверсе изображение царей, на обратной - изображения различных богов и животных.
Также есть серебряные монеты периода Караханидов, которые относятся к IX в. Они имеют надписи на арабском языке. На одной стороне некоторых обнаруженных монет написаны арабские буквы, а на другой - китайские иероглифы.
Бактрия историко-культурная область в Центральной Азии, которая находится на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Она входила в состав Ахеменидской империи со времен Кира Великого. В этот период (540 г. до н.э.) она являлась персидской сатрапией и исправно платила дань.
Караханиды были тюркской династией, правившей в Центральной Азии в IX-начале XIII вв. Это было одно из первых тюрко-исламских государств.